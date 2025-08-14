货币 / CURV
CURV: Torrid Holdings Inc
1.86 USD 0.02 (1.09%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CURV汇率已更改1.09%。当日，交易品种以低点1.84和高点1.92进行交易。
关注Torrid Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CURV新闻
- Torrid Holdings Has Come Back To More Sensitive Valuations But Is Too Risky (NYSE:CURV)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Torrid stock price target lowered to $6 at BofA on margin pressure
- Torrid Holdings Closes 57 Stores in Q2
- Torrid Holdings Inc. (CURV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Torrid Holdings (CURV) Q2 Earnings Miss Estimates
- Torrid Reports 7.7% Sales Drop in Q2
- Torrid shares plunge as guidance falls short of expectations
- Torrid Holdings earnings matched, revenue topped estimates
日范围
1.84 1.92
年范围
1.63 7.19
- 前一天收盘价
- 1.84
- 开盘价
- 1.86
- 卖价
- 1.86
- 买价
- 2.16
- 最低价
- 1.84
- 最高价
- 1.92
- 交易量
- 382
- 日变化
- 1.09%
- 月变化
- -14.29%
- 6个月变化
- -65.04%
- 年变化
- -52.55%
