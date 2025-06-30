Moedas / CTEC
CTEC: Global X CleanTech ETF
49.61 USD 0.99 (1.96%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTEC para hoje mudou para -1.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.61 e o mais alto foi 50.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X CleanTech ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
49.61 50.96
Faixa anual
5.18 50.96
- Fechamento anterior
- 50.60
- Open
- 50.05
- Bid
- 49.61
- Ask
- 49.91
- Low
- 49.61
- High
- 50.96
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -1.96%
- Mudança mensal
- 17.89%
- Mudança de 6 meses
- 720.00%
- Mudança anual
- 504.26%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%