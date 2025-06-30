CotaçõesSeções
CTEC: Global X CleanTech ETF

49.61 USD 0.99 (1.96%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CTEC para hoje mudou para -1.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.61 e o mais alto foi 50.96.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X CleanTech ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

CTEC Notícias

Faixa diária
49.61 50.96
Faixa anual
5.18 50.96
Fechamento anterior
50.60
Open
50.05
Bid
49.61
Ask
49.91
Low
49.61
High
50.96
Volume
6
Mudança diária
-1.96%
Mudança mensal
17.89%
Mudança de 6 meses
720.00%
Mudança anual
504.26%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%