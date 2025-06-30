Währungen / CTEC
CTEC: Global X CleanTech ETF
49.61 USD 0.99 (1.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTEC hat sich für heute um -1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.61 bis zu einem Hoch von 50.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X CleanTech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CTEC News
Tagesspanne
49.61 50.96
Jahresspanne
5.18 50.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.60
- Eröffnung
- 50.05
- Bid
- 49.61
- Ask
- 49.91
- Tief
- 49.61
- Hoch
- 50.96
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -1.96%
- Monatsänderung
- 17.89%
- 6-Monatsänderung
- 720.00%
- Jahresänderung
- 504.26%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
