KurseKategorien
Währungen / CTEC
Zurück zum Aktien

CTEC: Global X CleanTech ETF

49.61 USD 0.99 (1.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTEC hat sich für heute um -1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.61 bis zu einem Hoch von 50.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X CleanTech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTEC News

Tagesspanne
49.61 50.96
Jahresspanne
5.18 50.96
Vorheriger Schlusskurs
50.60
Eröffnung
50.05
Bid
49.61
Ask
49.91
Tief
49.61
Hoch
50.96
Volumen
6
Tagesänderung
-1.96%
Monatsänderung
17.89%
6-Monatsänderung
720.00%
Jahresänderung
504.26%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%