CTEC: Global X CleanTech ETF

49.61 USD 0.99 (1.96%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CTEC de hoy ha cambiado un -1.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.61, mientras que el máximo ha alcanzado 50.96.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X CleanTech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
49.61 50.96
Rango anual
5.18 50.96
Cierres anteriores
50.60
Open
50.05
Bid
49.61
Ask
49.91
Low
49.61
High
50.96
Volumen
6
Cambio diario
-1.96%
Cambio mensual
17.89%
Cambio a 6 meses
720.00%
Cambio anual
504.26%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%