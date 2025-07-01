Divisas / CTEC
CTEC: Global X CleanTech ETF
49.61 USD 0.99 (1.96%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CTEC de hoy ha cambiado un -1.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.61, mientras que el máximo ha alcanzado 50.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X CleanTech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CTEC News
Rango diario
49.61 50.96
Rango anual
5.18 50.96
- Cierres anteriores
- 50.60
- Open
- 50.05
- Bid
- 49.61
- Ask
- 49.91
- Low
- 49.61
- High
- 50.96
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -1.96%
- Cambio mensual
- 17.89%
- Cambio a 6 meses
- 720.00%
- Cambio anual
- 504.26%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
- Act.
- 0.800 M
- Pronós.
- 0.692 M
- Prev.
- 0.664 M
14:00
USD
- Act.
- 20.5%
- Pronós.
- 7.9%
- Prev.
- -1.8%
14:30
USD
- Act.
- -0.607 M
- Pronós.
- -2.631 M
- Prev.
- -9.285 M
14:30
USD
- Act.
- 0.177 M
- Pronós.
- -0.329 M
- Prev.
- -0.296 M
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.724%