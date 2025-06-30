CotationsSections
CTEC
CTEC: Global X CleanTech ETF

49.61 USD 0.99 (1.96%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CTEC a changé de -1.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.61 et à un maximum de 50.96.

CTEC Nouvelles

Range quotidien
49.61 50.96
Range Annuel
5.18 50.96
Clôture Précédente
50.60
Ouverture
50.05
Bid
49.61
Ask
49.91
Plus Bas
49.61
Plus Haut
50.96
Volume
6
Changement quotidien
-1.96%
Changement Mensuel
17.89%
Changement à 6 Mois
720.00%
Changement Annuel
504.26%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%