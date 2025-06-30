Devises / CTEC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CTEC: Global X CleanTech ETF
49.61 USD 0.99 (1.96%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CTEC a changé de -1.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.61 et à un maximum de 50.96.
Suivez la dynamique Global X CleanTech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTEC Nouvelles
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.61%
- The Next Big Theme: August 2025
- RBC upgrades ConvaTec after $300 mln buyback, sets 315p target
- ConvaTec stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 1.04%
- ConvaTec shares jump 6% after announcing $300 mln buyback program
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- UBS: Time to cut back on cyclicals, favor select defensives
- Convatec CEO Karim Bitar takes medical leave, shares dip
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.06%
- FTSE 100 today: AstraZeneca, Barclays earnings lift index, pound weakens to $1.33
- ConvaTec shares edge higher as company reports solid H1 results
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.71%
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- Convatec responds to CMS draft proposal on skin substitutes
- Why Is FuelCell Energy Stock Soaring On Thursday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.32%
- The Next Big Theme: June 2025
Range quotidien
49.61 50.96
Range Annuel
5.18 50.96
- Clôture Précédente
- 50.60
- Ouverture
- 50.05
- Bid
- 49.61
- Ask
- 49.91
- Plus Bas
- 49.61
- Plus Haut
- 50.96
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -1.96%
- Changement Mensuel
- 17.89%
- Changement à 6 Mois
- 720.00%
- Changement Annuel
- 504.26%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%