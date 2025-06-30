货币 / CTEC
CTEC: Global X CleanTech ETF
49.61 USD 0.99 (1.96%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTEC汇率已更改-1.96%。当日，交易品种以低点49.61和高点50.96进行交易。
关注Global X CleanTech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
49.61 50.96
年范围
5.18 50.96
- 前一天收盘价
- 50.60
- 开盘价
- 50.05
- 卖价
- 49.61
- 买价
- 49.91
- 最低价
- 49.61
- 最高价
- 50.96
- 交易量
- 6
- 日变化
- -1.96%
- 月变化
- 17.89%
- 6个月变化
- 720.00%
- 年变化
- 504.26%
