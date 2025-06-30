통화 / CTEC
CTEC: Global X CleanTech ETF
49.61 USD 0.99 (1.96%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CTEC 환율이 오늘 -1.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 49.61이고 고가는 50.96이었습니다.
Global X CleanTech ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
49.61 50.96
년간 변동
5.18 50.96
- 이전 종가
- 50.60
- 시가
- 50.05
- Bid
- 49.61
- Ask
- 49.91
- 저가
- 49.61
- 고가
- 50.96
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- -1.96%
- 월 변동
- 17.89%
- 6개월 변동
- 720.00%
- 년간 변동율
- 504.26%
24 9월, 수요일
14:00
USD
- 활동
- 0.800 M
- 예측값
- 0.692 M
- 훑어보기
- 0.664 M
14:00
USD
- 활동
- 20.5%
- 예측값
- 7.9%
- 훑어보기
- -1.8%
14:30
USD
- 활동
- -0.607 M
- 예측값
- -2.631 M
- 훑어보기
- -9.285 M
14:30
USD
- 활동
- 0.177 M
- 예측값
- -0.329 M
- 훑어보기
- -0.296 M
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.724%