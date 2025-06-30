Валюты / CTEC
CTEC: Global X CleanTech ETF
49.61 USD 0.99 (1.96%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTEC за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.61, а максимальная — 50.96.
Следите за динамикой Global X CleanTech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
49.61 50.96
Годовой диапазон
5.18 50.96
- Предыдущее закрытие
- 50.60
- Open
- 50.05
- Bid
- 49.61
- Ask
- 49.91
- Low
- 49.61
- High
- 50.96
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -1.96%
- Месячное изменение
- 17.89%
- 6-месячное изменение
- 720.00%
- Годовое изменение
- 504.26%
