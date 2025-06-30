КотировкиРазделы
CTEC
CTEC: Global X CleanTech ETF

49.61 USD 0.99 (1.96%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTEC за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.61, а максимальная — 50.96.

Следите за динамикой Global X CleanTech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
49.61 50.96
Годовой диапазон
5.18 50.96
Предыдущее закрытие
50.60
Open
50.05
Bid
49.61
Ask
49.91
Low
49.61
High
50.96
Объем
6
Дневное изменение
-1.96%
Месячное изменение
17.89%
6-месячное изменение
720.00%
Годовое изменение
504.26%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%