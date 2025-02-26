Moedas / CORZW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CORZW: Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants
10.35 USD 0.43 (4.33%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CORZW para hoje mudou para 4.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.82 e o mais alto foi 10.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CORZW Notícias
- CoreWeave's Q2 2025 10Q Exposes 4 Overlooked Risks (NASDAQ:CRWV)
- CoreWeave And Core Scientific Merger: Looking For A Trade (NASDAQ:CRWV)
- Fidelity High Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SPHIX)
- Undercovered Dozen: Morgan Stanley, Arista Networks, Global Ship Lease And More
- CoreWeave: The Melt-Up And The Approaching Bust (Downgrade) (NASDAQ:CRWV)
- CoreWeave: Everyone Hates The Core Scientific Deal; We Don't (Rating Upgrade) (NASDAQ:CRWV)
- Sell Your CoreWeave (NASDAQ:CRWV)
- Undercovered ETFs: Managed Futures, India, Europe, Value +
- CoinShares Bitcoin Miners ETF May Benefit From Tailwinds But Underperform (WGMI)
- Core Scientific, Inc. (CORZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Core Scientific, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CORZ)
Faixa diária
9.82 10.37
Faixa anual
2.29 12.44
- Fechamento anterior
- 9.92
- Open
- 9.82
- Bid
- 10.35
- Ask
- 10.65
- Low
- 9.82
- High
- 10.37
- Volume
- 176
- Mudança diária
- 4.33%
- Mudança mensal
- 33.72%
- Mudança de 6 meses
- 239.34%
- Mudança anual
- 55.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh