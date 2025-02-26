Валюты / CORZW
CORZW: Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants
9.83 USD 0.13 (1.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CORZW за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.74, а максимальная — 10.17.
Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Новости CORZW
- CoreWeave's Q2 2025 10Q Exposes 4 Overlooked Risks (NASDAQ:CRWV)
- CoreWeave And Core Scientific Merger: Looking For A Trade (NASDAQ:CRWV)
- Fidelity High Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SPHIX)
- Undercovered Dozen: Morgan Stanley, Arista Networks, Global Ship Lease And More
- CoreWeave: The Melt-Up And The Approaching Bust (Downgrade) (NASDAQ:CRWV)
- CoreWeave: Everyone Hates The Core Scientific Deal; We Don't (Rating Upgrade) (NASDAQ:CRWV)
- Sell Your CoreWeave (NASDAQ:CRWV)
- Undercovered ETFs: Managed Futures, India, Europe, Value +
- CoinShares Bitcoin Miners ETF May Benefit From Tailwinds But Underperform (WGMI)
- Core Scientific, Inc. (CORZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Core Scientific, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CORZ)
Дневной диапазон
9.74 10.17
Годовой диапазон
2.29 12.44
- Предыдущее закрытие
- 9.96
- Open
- 9.79
- Bid
- 9.83
- Ask
- 10.13
- Low
- 9.74
- High
- 10.17
- Объем
- 245
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- 27.00%
- 6-месячное изменение
- 222.30%
- Годовое изменение
- 47.38%
