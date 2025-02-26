Devises / CORZW
CORZW: Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants
10.30 USD 0.08 (0.77%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CORZW a changé de -0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.21 et à un maximum de 10.71.
Suivez la dynamique Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CORZW Nouvelles
- CoreWeave's Q2 2025 10Q Exposes 4 Overlooked Risks (NASDAQ:CRWV)
- CoreWeave And Core Scientific Merger: Looking For A Trade (NASDAQ:CRWV)
- Fidelity High Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SPHIX)
- Undercovered Dozen: Morgan Stanley, Arista Networks, Global Ship Lease And More
- CoreWeave: The Melt-Up And The Approaching Bust (Downgrade) (NASDAQ:CRWV)
- CoreWeave: Everyone Hates The Core Scientific Deal; We Don't (Rating Upgrade) (NASDAQ:CRWV)
- Sell Your CoreWeave (NASDAQ:CRWV)
- Undercovered ETFs: Managed Futures, India, Europe, Value +
- CoinShares Bitcoin Miners ETF May Benefit From Tailwinds But Underperform (WGMI)
- Core Scientific, Inc. (CORZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Core Scientific, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CORZ)
Range quotidien
10.21 10.71
Range Annuel
2.29 12.44
- Clôture Précédente
- 10.38
- Ouverture
- 10.50
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Plus Bas
- 10.21
- Plus Haut
- 10.71
- Volume
- 1.046 K
- Changement quotidien
- -0.77%
- Changement Mensuel
- 33.07%
- Changement à 6 Mois
- 237.70%
- Changement Annuel
- 54.42%
20 septembre, samedi