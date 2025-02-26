Valute / CORZW
CORZW: Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants
10.30 USD 0.08 (0.77%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CORZW ha avuto una variazione del -0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.21 e ad un massimo di 10.71.
Segui le dinamiche di Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.21 10.71
Intervallo Annuale
2.29 12.44
- Chiusura Precedente
- 10.38
- Apertura
- 10.50
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Minimo
- 10.21
- Massimo
- 10.71
- Volume
- 1.046 K
- Variazione giornaliera
- -0.77%
- Variazione Mensile
- 33.07%
- Variazione Semestrale
- 237.70%
- Variazione Annuale
- 54.42%
20 settembre, sabato