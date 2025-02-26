Währungen / CORZW
CORZW: Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants
10.38 USD 0.46 (4.64%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CORZW hat sich für heute um 4.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.82 bis zu einem Hoch von 10.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CORZW News
Tagesspanne
9.82 10.41
Jahresspanne
2.29 12.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.92
- Eröffnung
- 9.82
- Bid
- 10.38
- Ask
- 10.68
- Tief
- 9.82
- Hoch
- 10.41
- Volumen
- 647
- Tagesänderung
- 4.64%
- Monatsänderung
- 34.11%
- 6-Monatsänderung
- 240.33%
- Jahresänderung
- 55.62%
