KurseKategorien
Währungen / CORZW
Zurück zum Aktien

CORZW: Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants

10.38 USD 0.46 (4.64%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CORZW hat sich für heute um 4.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.82 bis zu einem Hoch von 10.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CORZW News

Tagesspanne
9.82 10.41
Jahresspanne
2.29 12.44
Vorheriger Schlusskurs
9.92
Eröffnung
9.82
Bid
10.38
Ask
10.68
Tief
9.82
Hoch
10.41
Volumen
647
Tagesänderung
4.64%
Monatsänderung
34.11%
6-Monatsänderung
240.33%
Jahresänderung
55.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K