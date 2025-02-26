通貨 / CORZW
CORZW: Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants
10.38 USD 0.46 (4.64%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CORZWの今日の為替レートは、4.64%変化しました。日中、通貨は1あたり9.82の安値と10.41の高値で取引されました。
Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CORZW News
1日のレンジ
9.82 10.41
1年のレンジ
2.29 12.44
- 以前の終値
- 9.92
- 始値
- 9.82
- 買値
- 10.38
- 買値
- 10.68
- 安値
- 9.82
- 高値
- 10.41
- 出来高
- 647
- 1日の変化
- 4.64%
- 1ヶ月の変化
- 34.11%
- 6ヶ月の変化
- 240.33%
- 1年の変化
- 55.62%
