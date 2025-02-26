クォートセクション
通貨 / CORZW
CORZW: Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants

10.38 USD 0.46 (4.64%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CORZWの今日の為替レートは、4.64%変化しました。日中、通貨は1あたり9.82の安値と10.41の高値で取引されました。

Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.82 10.41
1年のレンジ
2.29 12.44
以前の終値
9.92
始値
9.82
買値
10.38
買値
10.68
安値
9.82
高値
10.41
出来高
647
1日の変化
4.64%
1ヶ月の変化
34.11%
6ヶ月の変化
240.33%
1年の変化
55.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K