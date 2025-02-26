Divisas / CORZW
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CORZW: Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants
9.92 USD 0.09 (0.92%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CORZW de hoy ha cambiado un 0.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.65, mientras que el máximo ha alcanzado 10.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Core Scientific Inc - Tranche 1 Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CORZW News
- CoreWeave's Q2 2025 10Q Exposes 4 Overlooked Risks (NASDAQ:CRWV)
- CoreWeave And Core Scientific Merger: Looking For A Trade (NASDAQ:CRWV)
- Fidelity High Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SPHIX)
- Undercovered Dozen: Morgan Stanley, Arista Networks, Global Ship Lease And More
- CoreWeave: The Melt-Up And The Approaching Bust (Downgrade) (NASDAQ:CRWV)
- CoreWeave: Everyone Hates The Core Scientific Deal; We Don't (Rating Upgrade) (NASDAQ:CRWV)
- Sell Your CoreWeave (NASDAQ:CRWV)
- Undercovered ETFs: Managed Futures, India, Europe, Value +
- CoinShares Bitcoin Miners ETF May Benefit From Tailwinds But Underperform (WGMI)
- Core Scientific, Inc. (CORZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Core Scientific, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CORZ)
Rango diario
9.65 10.20
Rango anual
2.29 12.44
- Cierres anteriores
- 9.83
- Open
- 9.68
- Bid
- 9.92
- Ask
- 10.22
- Low
- 9.65
- High
- 10.20
- Volumen
- 732
- Cambio diario
- 0.92%
- Cambio mensual
- 28.17%
- Cambio a 6 meses
- 225.25%
- Cambio anual
- 48.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B