Moedas / COO
COO: The Cooper Companies Inc
65.79 USD 1.47 (2.29%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COO para hoje mudou para 2.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.84 e o mais alto foi 66.25.
Veja a dinâmica do par de moedas The Cooper Companies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
COO Notícias
- CooperCompanies amplia programa de recompra de ações para US$ 2 bilhões
- CooperCompanies expands share repurchase program to $2 billion
- Here's Why The Cooper Companies (COO) is a Strong Value Stock
- Cooper Companies stock rating reiterated by Stifel at Buy with $85 target
- The Cooper Companies, Inc. (COO) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- Interpreting The Cooper Companies (COO) International Revenue Trends
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- COO Q3 Earnings Beat, 2025 Sales Outlook Lowered, Stock Down
- Why The Cooper Companies (COO) is a Top Value Stock for the Long-Term
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- KeyBanc maintains Sector Weight rating on Cooper Companies stock amid growth reset
- Cooper Companies stock price target lowered to $83 by Piper Sandler
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Cooper Companies stock hits 52-week low at 62.18 USD
- Cooper Companies Posts Downbeat Sales, Joins NetApp, Urban Outfitters, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Cooper Companies (NASDAQ:COO), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Cooper Companies stock price target lowered to $85 at Stifel on revenue concerns
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Cooper Companies FY25 & Q4 2025 slides: projects continued growth across segments
- Earnings call transcript: Cooper Companies Q3 2025 beats EPS expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About The Cooper Companies (COO) Q3 Earnings
- The Cooper Companies (COO) Q3 Earnings Beat Estimates
Faixa diária
64.84 66.25
Faixa anual
61.77 110.13
- Fechamento anterior
- 64.32
- Open
- 65.90
- Bid
- 65.79
- Ask
- 66.09
- Low
- 64.84
- High
- 66.25
- Volume
- 472
- Mudança diária
- 2.29%
- Mudança mensal
- -0.89%
- Mudança de 6 meses
- -21.86%
- Mudança anual
- -40.26%
