통화 / COO
COO: The Cooper Companies Inc
68.17 USD 0.95 (1.41%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COO 환율이 오늘 1.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 66.80이고 고가는 69.19이었습니다.
The Cooper Companies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
COO News
- 쿠퍼社, 자사주 매입 프로그램 20억 달러로 확대
- CooperCompanies expands share repurchase program to $2 billion
- Here's Why The Cooper Companies (COO) is a Strong Value Stock
- Cooper Companies stock rating reiterated by Stifel at Buy with $85 target
- The Cooper Companies, Inc. (COO) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- Interpreting The Cooper Companies (COO) International Revenue Trends
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- COO Q3 Earnings Beat, 2025 Sales Outlook Lowered, Stock Down
- Why The Cooper Companies (COO) is a Top Value Stock for the Long-Term
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- KeyBanc maintains Sector Weight rating on Cooper Companies stock amid growth reset
- Cooper Companies stock price target lowered to $83 by Piper Sandler
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Cooper Companies stock hits 52-week low at 62.18 USD
- Cooper Companies Posts Downbeat Sales, Joins NetApp, Urban Outfitters, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Cooper Companies (NASDAQ:COO), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Cooper Companies stock price target lowered to $85 at Stifel on revenue concerns
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Cooper Companies FY25 & Q4 2025 slides: projects continued growth across segments
- Earnings call transcript: Cooper Companies Q3 2025 beats EPS expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About The Cooper Companies (COO) Q3 Earnings
- The Cooper Companies (COO) Q3 Earnings Beat Estimates
일일 변동 비율
66.80 69.19
년간 변동
61.77 110.13
- 이전 종가
- 67.22
- 시가
- 67.57
- Bid
- 68.17
- Ask
- 68.47
- 저가
- 66.80
- 고가
- 69.19
- 볼륨
- 8.949 K
- 일일 변동
- 1.41%
- 월 변동
- 2.70%
- 6개월 변동
- -19.03%
- 년간 변동율
- -38.10%
