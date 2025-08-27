通貨 / COO
COO: The Cooper Companies Inc
67.22 USD 2.90 (4.51%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COOの今日の為替レートは、4.51%変化しました。日中、通貨は1あたり64.84の安値と67.37の高値で取引されました。
The Cooper Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
COO News
- クーパーカンパニーズ、株式買戻しプログラムを20億ドルに拡大
- CooperCompanies expands share repurchase program to $2 billion
- Here's Why The Cooper Companies (COO) is a Strong Value Stock
- Cooper Companies stock rating reiterated by Stifel at Buy with $85 target
- The Cooper Companies, Inc. (COO) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- Interpreting The Cooper Companies (COO) International Revenue Trends
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- COO Q3 Earnings Beat, 2025 Sales Outlook Lowered, Stock Down
- Why The Cooper Companies (COO) is a Top Value Stock for the Long-Term
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- KeyBanc maintains Sector Weight rating on Cooper Companies stock amid growth reset
- Cooper Companies stock price target lowered to $83 by Piper Sandler
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Cooper Companies stock hits 52-week low at 62.18 USD
- Cooper Companies Posts Downbeat Sales, Joins NetApp, Urban Outfitters, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Cooper Companies (NASDAQ:COO), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Cooper Companies stock price target lowered to $85 at Stifel on revenue concerns
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Cooper Companies FY25 & Q4 2025 slides: projects continued growth across segments
- Earnings call transcript: Cooper Companies Q3 2025 beats EPS expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About The Cooper Companies (COO) Q3 Earnings
- The Cooper Companies (COO) Q3 Earnings Beat Estimates
1日のレンジ
64.84 67.37
1年のレンジ
61.77 110.13
- 以前の終値
- 64.32
- 始値
- 65.90
- 買値
- 67.22
- 買値
- 67.52
- 安値
- 64.84
- 高値
- 67.37
- 出来高
- 5.865 K
- 1日の変化
- 4.51%
- 1ヶ月の変化
- 1.27%
- 6ヶ月の変化
- -20.16%
- 1年の変化
- -38.96%
