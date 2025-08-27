КотировкиРазделы
Валюты / COO
COO: The Cooper Companies Inc

65.16 USD 0.32 (0.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COO за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.86, а максимальная — 66.04.

Следите за динамикой The Cooper Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
64.86 66.04
Годовой диапазон
61.77 110.13
Предыдущее закрытие
65.48
Open
65.79
Bid
65.16
Ask
65.46
Low
64.86
High
66.04
Объем
4.643 K
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
-1.84%
6-месячное изменение
-22.60%
Годовое изменение
-40.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.