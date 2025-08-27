货币 / COO
COO: The Cooper Companies Inc
65.03 USD 0.13 (0.20%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COO汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点64.97和高点65.60进行交易。
关注The Cooper Companies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
COO新闻
- Here's Why The Cooper Companies (COO) is a Strong Value Stock
- Cooper Companies stock rating reiterated by Stifel at Buy with $85 target
- The Cooper Companies, Inc. (COO) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- Interpreting The Cooper Companies (COO) International Revenue Trends
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- COO Q3 Earnings Beat, 2025 Sales Outlook Lowered, Stock Down
- Why The Cooper Companies (COO) is a Top Value Stock for the Long-Term
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- KeyBanc maintains Sector Weight rating on Cooper Companies stock amid growth reset
- Cooper Companies stock price target lowered to $83 by Piper Sandler
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Cooper Companies stock hits 52-week low at 62.18 USD
- Cooper Companies Posts Downbeat Sales, Joins NetApp, Urban Outfitters, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Cooper Companies (NASDAQ:COO), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Cooper Companies stock price target lowered to $85 at Stifel on revenue concerns
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Cooper Companies FY25 & Q4 2025 slides: projects continued growth across segments
- Earnings call transcript: Cooper Companies Q3 2025 beats EPS expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About The Cooper Companies (COO) Q3 Earnings
- The Cooper Companies (COO) Q3 Earnings Beat Estimates
- Cooper Companies Posts 15% EPS Gain
- Cooper earnings beat by $0.04, revenue was in line with estimates
日范围
64.97 65.60
年范围
61.77 110.13
- 前一天收盘价
- 65.16
- 开盘价
- 65.16
- 卖价
- 65.03
- 买价
- 65.33
- 最低价
- 64.97
- 最高价
- 65.60
- 交易量
- 314
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- -2.03%
- 6个月变化
- -22.76%
- 年变化
- -40.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值