CONY: Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
A taxa do CONY para hoje mudou para -0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.75 e o mais alto foi 6.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CONY Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CONY hoje?
Hoje Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) está avaliado em 6.81. O instrumento é negociado dentro de -0.29%, o fechamento de ontem foi 6.83, e o volume de negociação atingiu 2785. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CONY em tempo real.
As ações de Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF está avaliado em 6.81. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -49.37% e USD. Monitore os movimentos de CONY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CONY?
Você pode comprar ações de Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) pelo preço atual 6.81. Ordens geralmente são executadas perto de 6.81 ou 7.11, enquanto 2785 e 0.74% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CONY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CONY?
Investir em Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 6.11 - 20.22 e o preço atual 6.81. Muitos comparam 0.44% e -11.56% antes de enviar ordens em 6.81 ou 7.11. Estude as mudanças diárias de preço de CONY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações YieldMax COIN Option Income Strategy ETF?
O maior preço de YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) no último ano foi 20.22. As ações oscilaram bastante dentro de 6.11 - 20.22, e a comparação com 6.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações YieldMax COIN Option Income Strategy ETF?
O menor preço de YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) no ano foi 6.11. A comparação com o preço atual 6.81 e 6.11 - 20.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CONY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CONY?
No passado Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.83 e -49.37% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.83
- Open
- 6.76
- Bid
- 6.81
- Ask
- 7.11
- Low
- 6.75
- High
- 6.89
- Volume
- 2.785 K
- Mudança diária
- -0.29%
- Mudança mensal
- 0.44%
- Mudança de 6 meses
- -11.56%
- Mudança anual
- -49.37%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8