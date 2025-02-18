报价部分
货币 / CONY
回到股票

CONY: Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

6.83 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CONY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点6.75和高点6.89进行交易。

关注Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CONY新闻

常见问题解答

CONY股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF股票今天的定价为6.83。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为6.83，交易量达到1875。CONY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF目前的价值为6.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.22%和USD。实时查看图表以跟踪CONY走势。

如何购买CONY股票？

您可以以6.83的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在6.83或7.13附近，而1875和1.04%显示市场活动。立即关注CONY的实时图表更新。

如何投资CONY股票？

投资Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围6.11 - 20.22和当前价格6.83。许多人在以6.83或7.13下订单之前，会比较0.74%和。实时查看CONY价格图表，了解每日变化。

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax COIN Option Income Strategy ETF的最高价格是20.22。在6.11 - 20.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF（CONY）的最低价格为6.11。将其与当前的6.83和6.11 - 20.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CONY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CONY股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.83和-49.22%中可见。

日范围
6.75 6.89
年范围
6.11 20.22
前一天收盘价
6.83
开盘价
6.76
卖价
6.83
买价
7.13
最低价
6.75
最高价
6.89
交易量
1.875 K
日变化
0.00%
月变化
0.74%
6个月变化
-11.30%
年变化
-49.22%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8