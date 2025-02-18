CONY: Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
今日CONY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点6.75和高点6.89进行交易。
关注Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CONY股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF股票今天的定价为6.83。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为6.83，交易量达到1875。CONY的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF目前的价值为6.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.22%和USD。实时查看图表以跟踪CONY走势。
如何购买CONY股票？
您可以以6.83的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在6.83或7.13附近，而1875和1.04%显示市场活动。立即关注CONY的实时图表更新。
如何投资CONY股票？
投资Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围6.11 - 20.22和当前价格6.83。许多人在以6.83或7.13下订单之前，会比较0.74%和。实时查看CONY价格图表，了解每日变化。
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax COIN Option Income Strategy ETF的最高价格是20.22。在6.11 - 20.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF（CONY）的最低价格为6.11。将其与当前的6.83和6.11 - 20.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CONY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CONY股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.83和-49.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.83
- 开盘价
- 6.76
- 卖价
- 6.83
- 买价
- 7.13
- 最低价
- 6.75
- 最高价
- 6.89
- 交易量
- 1.875 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.74%
- 6个月变化
- -11.30%
- 年变化
- -49.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8