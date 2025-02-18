- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CONY: Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
El tipo de cambio de CONY de hoy ha cambiado un -0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.75, mientras que el máximo ha alcanzado 6.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CONY News
- CONY: Poorly Managed, Not Worth The Fees - Sell (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Say No To Temptation (NYSEARCA:CONY)
- MARO: Elevated Risk Due To Bitcoin Exposure (NYSEARCA:MARO)
- Rethinking CONY As Coinbase Rallies - Tactical Use, Not Income Plan
- CONY: High Yield Has Offset Price Declines But More Downside Possible (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Earn Steady Monthly Income With This High Yielder (NYSEARCA:CONY)
- CONY: This Fund Is Better Positioned Now In The Current Market Environment
- CONY: Sky-High Payouts But Near-Term Uncertainty Rising (NYSEARCA:CONY)
- YieldMax™ ETFs Announces Distributions on CVNY, CONY, YMAG, YMAX, ULTY, and Others
- YMAX ETF: I'll Take One Of Everything (NYSEARCA:YMAX)
- YieldMax Overview: A Review Of 4 Funds
- CONY: Covered Call ETFs Don't Avoid Big Losses, Only Small Ones (Downgrade)
- NFLY: YieldMax Does It Again (NYSEARCA:NFLY)
- CONY: Yield Is High But Risk Is Higher
- CONY: Recent Performance Highlights Flaws In The Fund's Construction
- CONY ETF: High Yield, But Proceed With Caution
- CONY: More Correlated To Speculative Risk Than 'Income' (NYSEARCA:CONY)
- High Yields Will Never Be The Same - Here’s Why
- YMAX: Bundling Ultra Strategies Has Worked Surprisingly Well (NYSEARCA:YMAX)
- CONY ETF: Riskier Income Play On A Decent Stock (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Cautious Of A Shift In The Crypto Cycle (Rating Downgrade) (NYSEARCA:CONY)
- CONY: 150% Yield Not Enough To Buy This Coinbase ETF (NYSEARCA:CONY)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CONY hoy?
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) se evalúa hoy en 6.81. El instrumento se negocia dentro de -0.29%; el cierre de ayer ha sido 6.83 y el volumen comercial ha alcanzado 2785. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CONY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF?
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF se evalúa actualmente en 6.81. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -49.37% y USD. Monitoree los movimientos de CONY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CONY?
Puede comprar acciones de Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) al precio actual de 6.81. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 6.81 o 7.11, mientras que 2785 y 0.74% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CONY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CONY?
Invertir en Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 6.11 - 20.22 y el precio actual 6.81. Muchos comparan 0.44% y -11.56% antes de colocar órdenes en 6.81 o 7.11. Estudie los cambios diarios de precios de CONY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de YieldMax COIN Option Income Strategy ETF?
El precio más alto de YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) en el último año ha sido 20.22. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 6.11 - 20.22, una comparación con 6.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de YieldMax COIN Option Income Strategy ETF?
El precio más bajo de YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) para el año ha sido 6.11. La comparación con los actuales 6.81 y 6.11 - 20.22 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CONY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CONY?
En el pasado, Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.83 y -49.37% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 6.83
- Open
- 6.76
- Bid
- 6.81
- Ask
- 7.11
- Low
- 6.75
- High
- 6.89
- Volumen
- 2.785 K
- Cambio diario
- -0.29%
- Cambio mensual
- 0.44%
- Cambio a 6 meses
- -11.56%
- Cambio anual
- -49.37%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8