通貨 / CONY
CONY: Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

6.81 USD 0.02 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CONYの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり6.75の安値と6.89の高値で取引されました。

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

CONY株の現在の価格は？

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの株価は本日6.81です。-0.29%内で取引され、前日の終値は6.83、取引量は2785に達しました。CONYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの株は配当を出しますか？

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの現在の価格は6.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は-49.37%やUSDにも注目します。CONYの動きはライブチャートで確認できます。

CONY株を買う方法は？

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの株は現在6.81で購入可能です。注文は通常6.81または7.11付近で行われ、2785や0.74%が市場の動きを示します。CONYの最新情報はライブチャートで確認できます。

CONY株に投資する方法は？

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFへの投資では、年間の値幅6.11 - 20.22と現在の6.81を考慮します。注文は多くの場合6.81や7.11で行われる前に、0.44%や-11.56%と比較されます。CONYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの株の最高値は？

YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの過去1年の最高値は20.22でした。6.11 - 20.22内で株価は大きく変動し、6.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの株の最低値は？

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF(CONY)の年間最安値は6.11でした。現在の6.81や6.11 - 20.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CONYの動きはライブチャートで確認できます。

CONYの株式分割はいつ行われましたか？

Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.83、-49.37%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
6.75 6.89
1年のレンジ
6.11 20.22
以前の終値
6.83
始値
6.76
買値
6.81
買値
7.11
安値
6.75
高値
6.89
出来高
2.785 K
1日の変化
-0.29%
1ヶ月の変化
0.44%
6ヶ月の変化
-11.56%
1年の変化
-49.37%
