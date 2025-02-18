- 概要
CONY: Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
CONYの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり6.75の安値と6.89の高値で取引されました。
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CONY株の現在の価格は？
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの株価は本日6.81です。-0.29%内で取引され、前日の終値は6.83、取引量は2785に達しました。CONYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの株は配当を出しますか？
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの現在の価格は6.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は-49.37%やUSDにも注目します。CONYの動きはライブチャートで確認できます。
CONY株を買う方法は？
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの株は現在6.81で購入可能です。注文は通常6.81または7.11付近で行われ、2785や0.74%が市場の動きを示します。CONYの最新情報はライブチャートで確認できます。
CONY株に投資する方法は？
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFへの投資では、年間の値幅6.11 - 20.22と現在の6.81を考慮します。注文は多くの場合6.81や7.11で行われる前に、0.44%や-11.56%と比較されます。CONYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの株の最高値は？
YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの過去1年の最高値は20.22でした。6.11 - 20.22内で株価は大きく変動し、6.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
YieldMax COIN Option Income Strategy ETFの株の最低値は？
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF(CONY)の年間最安値は6.11でした。現在の6.81や6.11 - 20.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CONYの動きはライブチャートで確認できます。
CONYの株式分割はいつ行われましたか？
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.83、-49.37%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 6.83
- 始値
- 6.76
- 買値
- 6.81
- 買値
- 7.11
- 安値
- 6.75
- 高値
- 6.89
- 出来高
- 2.785 K
- 1日の変化
- -0.29%
- 1ヶ月の変化
- 0.44%
- 6ヶ月の変化
- -11.56%
- 1年の変化
- -49.37%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8