- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CONY: Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
Der Wechselkurs von CONY hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.75 bis zu einem Hoch von 6.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CONY News
- CONY: Poorly Managed, Not Worth The Fees - Sell (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Say No To Temptation (NYSEARCA:CONY)
- MARO: Elevated Risk Due To Bitcoin Exposure (NYSEARCA:MARO)
- Rethinking CONY As Coinbase Rallies - Tactical Use, Not Income Plan
- CONY: High Yield Has Offset Price Declines But More Downside Possible (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Earn Steady Monthly Income With This High Yielder (NYSEARCA:CONY)
- CONY: This Fund Is Better Positioned Now In The Current Market Environment
- CONY: Sky-High Payouts But Near-Term Uncertainty Rising (NYSEARCA:CONY)
- YieldMax™ ETFs Announces Distributions on CVNY, CONY, YMAG, YMAX, ULTY, and Others
- YMAX ETF: I'll Take One Of Everything (NYSEARCA:YMAX)
- YieldMax Overview: A Review Of 4 Funds
- CONY: Covered Call ETFs Don't Avoid Big Losses, Only Small Ones (Downgrade)
- NFLY: YieldMax Does It Again (NYSEARCA:NFLY)
- CONY: Yield Is High But Risk Is Higher
- CONY: Recent Performance Highlights Flaws In The Fund's Construction
- CONY ETF: High Yield, But Proceed With Caution
- CONY: More Correlated To Speculative Risk Than 'Income' (NYSEARCA:CONY)
- High Yields Will Never Be The Same - Here’s Why
- YMAX: Bundling Ultra Strategies Has Worked Surprisingly Well (NYSEARCA:YMAX)
- CONY ETF: Riskier Income Play On A Decent Stock (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Cautious Of A Shift In The Crypto Cycle (Rating Downgrade) (NYSEARCA:CONY)
- CONY: 150% Yield Not Enough To Buy This Coinbase ETF (NYSEARCA:CONY)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CONY heute?
Die Aktie von Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) notiert heute bei 6.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.59% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.83 und das Handelsvolumen erreichte 3577. Das Live-Chart von CONY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CONY Dividenden?
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF wird derzeit mit 6.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -48.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CONY zu verfolgen.
Wie kaufe ich CONY-Aktien?
Sie können Aktien von Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) zum aktuellen Kurs von 6.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.87 oder 7.17 platziert, während 3577 und 1.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CONY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CONY-Aktien?
Bei einer Investition in Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 6.11 - 20.22 und der aktuelle Kurs 6.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.33% und -10.78%, bevor sie Orders zu 6.87 oder 7.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CONY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von YieldMax COIN Option Income Strategy ETF?
Der höchste Kurs von YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) im vergangenen Jahr lag bei 20.22. Innerhalb von 6.11 - 20.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von YieldMax COIN Option Income Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) im Laufe des Jahres betrug 6.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.87 und der Spanne 6.11 - 20.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CONY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CONY statt?
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.83 und -48.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.83
- Eröffnung
- 6.76
- Bid
- 6.87
- Ask
- 7.17
- Tief
- 6.75
- Hoch
- 6.89
- Volumen
- 3.577 K
- Tagesänderung
- 0.59%
- Monatsänderung
- 1.33%
- 6-Monatsänderung
- -10.78%
- Jahresänderung
- -48.92%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8