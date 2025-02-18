- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CONY: Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
Le taux de change de CONY a changé de 5.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.56 et à un maximum de 6.83.
Suivez la dynamique Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CONY Nouvelles
- CONY: Poorly Managed, Not Worth The Fees - Sell (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Say No To Temptation (NYSEARCA:CONY)
- MARO: Elevated Risk Due To Bitcoin Exposure (NYSEARCA:MARO)
- Rethinking CONY As Coinbase Rallies - Tactical Use, Not Income Plan
- CONY: High Yield Has Offset Price Declines But More Downside Possible (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Earn Steady Monthly Income With This High Yielder (NYSEARCA:CONY)
- CONY: This Fund Is Better Positioned Now In The Current Market Environment
- CONY: Sky-High Payouts But Near-Term Uncertainty Rising (NYSEARCA:CONY)
- YieldMax™ ETFs Announces Distributions on CVNY, CONY, YMAG, YMAX, ULTY, and Others
- YMAX ETF: I'll Take One Of Everything (NYSEARCA:YMAX)
- YieldMax Overview: A Review Of 4 Funds
- CONY: Covered Call ETFs Don't Avoid Big Losses, Only Small Ones (Downgrade)
- NFLY: YieldMax Does It Again (NYSEARCA:NFLY)
- CONY: Yield Is High But Risk Is Higher
- CONY: Recent Performance Highlights Flaws In The Fund's Construction
- CONY ETF: High Yield, But Proceed With Caution
- CONY: More Correlated To Speculative Risk Than 'Income' (NYSEARCA:CONY)
- High Yields Will Never Be The Same - Here’s Why
- YMAX: Bundling Ultra Strategies Has Worked Surprisingly Well (NYSEARCA:YMAX)
- CONY ETF: Riskier Income Play On A Decent Stock (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Cautious Of A Shift In The Crypto Cycle (Rating Downgrade) (NYSEARCA:CONY)
- CONY: 150% Yield Not Enough To Buy This Coinbase ETF (NYSEARCA:CONY)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CONY aujourd'hui ?
L'action Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF est cotée à 6.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.24%, a clôturé hier à 6.49 et son volume d'échange a atteint 5376. Le graphique en temps réel du cours de CONY présente ces mises à jour.
L'action Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF est actuellement valorisé à 6.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -49.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CONY.
Comment acheter des actions CONY ?
Vous pouvez acheter des actions Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF au cours actuel de 6.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.83 ou de 7.13, le 5376 et le 3.80% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CONY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CONY ?
Investir dans Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.11 - 20.22 et le prix actuel 6.83. Beaucoup comparent 0.74% et -11.30% avant de passer des ordres à 6.83 ou 7.13. Consultez le graphique du cours de CONY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action YieldMax COIN Option Income Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de YieldMax COIN Option Income Strategy ETF l'année dernière était 20.22. Au cours de 6.11 - 20.22, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.49 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action YieldMax COIN Option Income Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) sur l'année a été 6.11. Sa comparaison avec 6.83 et 6.11 - 20.22 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CONY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CONY a-t-elle été divisée ?
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.49 et -49.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.49
- Ouverture
- 6.58
- Bid
- 6.83
- Ask
- 7.13
- Plus Bas
- 6.56
- Plus Haut
- 6.83
- Volume
- 5.376 K
- Changement quotidien
- 5.24%
- Changement Mensuel
- 0.74%
- Changement à 6 Mois
- -11.30%
- Changement Annuel
- -49.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8