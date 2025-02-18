- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CONY: Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
Il tasso di cambio CONY ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.75 e ad un massimo di 6.89.
Segui le dinamiche di Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CONY News
- CONY: Poorly Managed, Not Worth The Fees - Sell (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Say No To Temptation (NYSEARCA:CONY)
- MARO: Elevated Risk Due To Bitcoin Exposure (NYSEARCA:MARO)
- Rethinking CONY As Coinbase Rallies - Tactical Use, Not Income Plan
- CONY: High Yield Has Offset Price Declines But More Downside Possible (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Earn Steady Monthly Income With This High Yielder (NYSEARCA:CONY)
- CONY: This Fund Is Better Positioned Now In The Current Market Environment
- CONY: Sky-High Payouts But Near-Term Uncertainty Rising (NYSEARCA:CONY)
- YieldMax™ ETFs Announces Distributions on CVNY, CONY, YMAG, YMAX, ULTY, and Others
- YMAX ETF: I'll Take One Of Everything (NYSEARCA:YMAX)
- YieldMax Overview: A Review Of 4 Funds
- CONY: Covered Call ETFs Don't Avoid Big Losses, Only Small Ones (Downgrade)
- NFLY: YieldMax Does It Again (NYSEARCA:NFLY)
- CONY: Yield Is High But Risk Is Higher
- CONY: Recent Performance Highlights Flaws In The Fund's Construction
- CONY ETF: High Yield, But Proceed With Caution
- CONY: More Correlated To Speculative Risk Than 'Income' (NYSEARCA:CONY)
- High Yields Will Never Be The Same - Here’s Why
- YMAX: Bundling Ultra Strategies Has Worked Surprisingly Well (NYSEARCA:YMAX)
- CONY ETF: Riskier Income Play On A Decent Stock (NYSEARCA:CONY)
- CONY: Cautious Of A Shift In The Crypto Cycle (Rating Downgrade) (NYSEARCA:CONY)
- CONY: 150% Yield Not Enough To Buy This Coinbase ETF (NYSEARCA:CONY)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CONY oggi?
Oggi le azioni Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF sono prezzate a 6.83. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 6.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 1875. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CONY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF pagano dividendi?
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF è attualmente valutato a 6.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -49.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CONY.
Come acquistare azioni CONY?
Puoi acquistare azioni Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF al prezzo attuale di 6.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.83 o 7.13, mentre 1875 e 1.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CONY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CONY?
Investire in Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 6.11 - 20.22 e il prezzo attuale 6.83. Molti confrontano 0.74% e -11.30% prima di effettuare ordini su 6.83 o 7.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CONY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni YieldMax COIN Option Income Strategy ETF?
Il prezzo massimo di YieldMax COIN Option Income Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 20.22. All'interno di 6.11 - 20.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni YieldMax COIN Option Income Strategy ETF?
Il prezzo più basso di YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) nel corso dell'anno è stato 6.11. Confrontandolo con gli attuali 6.83 e 6.11 - 20.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CONY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CONY?
Tidal ETF Trust II YieldMax COIN Option Income Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.83 e -49.22%.
- Chiusura Precedente
- 6.83
- Apertura
- 6.76
- Bid
- 6.83
- Ask
- 7.13
- Minimo
- 6.75
- Massimo
- 6.89
- Volume
- 1.875 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.74%
- Variazione Semestrale
- -11.30%
- Variazione Annuale
- -49.22%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8