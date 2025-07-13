- Visão do mercado
CONL: GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
A taxa do CONL para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.75 e o mais alto foi 37.54.
Veja a dinâmica do par de moedas GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CONL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CONL hoje?
Hoje GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) está avaliado em 37.21. O instrumento é negociado dentro de 1.50%, o fechamento de ontem foi 36.66, e o volume de negociação atingiu 5522. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CONL em tempo real.
As ações de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF pagam dividendos?
Atualmente GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF está avaliado em 37.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 49.32% e USD. Monitore os movimentos de CONL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CONL?
Você pode comprar ações de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) pelo preço atual 37.21. Ordens geralmente são executadas perto de 37.21 ou 37.51, enquanto 5522 e 4.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CONL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CONL?
Investir em GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF envolve considerar a faixa anual 9.21 - 73.74 e o preço atual 37.21. Muitos comparam 22.64% e 166.55% antes de enviar ordens em 37.21 ou 37.51. Estude as mudanças diárias de preço de CONL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?
O maior preço de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) no último ano foi 73.74. As ações oscilaram bastante dentro de 9.21 - 73.74, e a comparação com 36.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?
O menor preço de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) no ano foi 9.21. A comparação com o preço atual 37.21 e 9.21 - 73.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CONL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CONL?
No passado GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.66 e 49.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.66
- Open
- 35.75
- Bid
- 37.21
- Ask
- 37.51
- Low
- 35.75
- High
- 37.54
- Volume
- 5.522 K
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- 22.64%
- Mudança de 6 meses
- 166.55%
- Mudança anual
- 49.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8