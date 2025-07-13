- 概要
CONL: GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONLの今日の為替レートは、-0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり35.75の安値と37.54の高値で取引されました。
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CONL News
よくあるご質問
CONL株の現在の価格は？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFの株価は本日36.41です。-0.68%内で取引され、前日の終値は36.66、取引量は4637に達しました。CONLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFの株は配当を出しますか？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFの現在の価格は36.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は46.11%やUSDにも注目します。CONLの動きはライブチャートで確認できます。
CONL株を買う方法は？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFの株は現在36.41で購入可能です。注文は通常36.41または36.71付近で行われ、4637や1.85%が市場の動きを示します。CONLの最新情報はライブチャートで確認できます。
CONL株に投資する方法は？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFへの投資では、年間の値幅9.21 - 73.74と現在の36.41を考慮します。注文は多くの場合36.41や36.71で行われる前に、20.01%や160.82%と比較されます。CONLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFの株の最高値は？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFの過去1年の最高値は73.74でした。9.21 - 73.74内で株価は大きく変動し、36.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFの株の最低値は？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF(CONL)の年間最安値は9.21でした。現在の36.41や9.21 - 73.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CONLの動きはライブチャートで確認できます。
CONLの株式分割はいつ行われましたか？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.66、46.11%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.66
- 始値
- 35.75
- 買値
- 36.41
- 買値
- 36.71
- 安値
- 35.75
- 高値
- 37.54
- 出来高
- 4.637 K
- 1日の変化
- -0.68%
- 1ヶ月の変化
- 20.01%
- 6ヶ月の変化
- 160.82%
- 1年の変化
- 46.11%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8