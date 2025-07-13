- Panorámica
CONL: GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
El tipo de cambio de CONL de hoy ha cambiado un -0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.75, mientras que el máximo ha alcanzado 37.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CONL hoy?
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) se evalúa hoy en 36.41. El instrumento se negocia dentro de -0.68%; el cierre de ayer ha sido 36.66 y el volumen comercial ha alcanzado 4637. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CONL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF se evalúa actualmente en 36.41. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 46.11% y USD. Monitoree los movimientos de CONL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CONL?
Puede comprar acciones de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) al precio actual de 36.41. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.41 o 36.71, mientras que 4637 y 1.85% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CONL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CONL?
Invertir en GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF implica tener en cuenta el rango anual 9.21 - 73.74 y el precio actual 36.41. Muchos comparan 20.01% y 160.82% antes de colocar órdenes en 36.41 o 36.71. Estudie los cambios diarios de precios de CONL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?
El precio más alto de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) en el último año ha sido 73.74. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.21 - 73.74, una comparación con 36.66 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?
El precio más bajo de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) para el año ha sido 9.21. La comparación con los actuales 36.41 y 9.21 - 73.74 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CONL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CONL?
En el pasado, GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.66 y 46.11% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 36.66
- Open
- 35.75
- Bid
- 36.41
- Ask
- 36.71
- Low
- 35.75
- High
- 37.54
- Volumen
- 4.637 K
- Cambio diario
- -0.68%
- Cambio mensual
- 20.01%
- Cambio a 6 meses
- 160.82%
- Cambio anual
- 46.11%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8