CONL: GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
Le taux de change de CONL a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.75 et à un maximum de 37.54.
Suivez la dynamique GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CONL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CONL aujourd'hui ?
L'action GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF est cotée à 36.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.11%, a clôturé hier à 36.66 et son volume d'échange a atteint 3691. Le graphique en temps réel du cours de CONL présente ces mises à jour.
L'action GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF verse-t-elle des dividendes ?
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF est actuellement valorisé à 36.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 46.95% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CONL.
Comment acheter des actions CONL ?
Vous pouvez acheter des actions GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF au cours actuel de 36.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.62 ou de 36.92, le 3691 et le 2.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CONL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CONL ?
Investir dans GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.21 - 73.74 et le prix actuel 36.62. Beaucoup comparent 20.70% et 162.32% avant de passer des ordres à 36.62 ou 36.92. Consultez le graphique du cours de CONL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF ?
Le cours le plus élevé de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF l'année dernière était 73.74. Au cours de 9.21 - 73.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF ?
Le cours le plus bas de GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) sur l'année a été 9.21. Sa comparaison avec 36.62 et 9.21 - 73.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CONL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CONL a-t-elle été divisée ?
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.66 et 46.95% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.66
- Ouverture
- 35.75
- Bid
- 36.62
- Ask
- 36.92
- Plus Bas
- 35.75
- Plus Haut
- 37.54
- Volume
- 3.691 K
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- 20.70%
- Changement à 6 Mois
- 162.32%
- Changement Annuel
- 46.95%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8