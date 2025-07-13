- Übersicht
CONL: GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
Der Wechselkurs von CONL hat sich für heute um 1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.75 bis zu einem Hoch von 37.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CONL heute?
Die Aktie von GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) notiert heute bei 37.21. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.66 und das Handelsvolumen erreichte 5522. Das Live-Chart von CONL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CONL Dividenden?
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF wird derzeit mit 37.21 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 49.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CONL zu verfolgen.
Wie kaufe ich CONL-Aktien?
Sie können Aktien von GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) zum aktuellen Kurs von 37.21 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 37.21 oder 37.51 platziert, während 5522 und 4.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CONL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CONL-Aktien?
Bei einer Investition in GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF müssen die jährliche Spanne 9.21 - 73.74 und der aktuelle Kurs 37.21 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 22.64% und 166.55%, bevor sie Orders zu 37.21 oder 37.51 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CONL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?
Der höchste Kurs von GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) im vergangenen Jahr lag bei 73.74. Innerhalb von 9.21 - 73.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?
Der niedrigste Kurs von GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) im Laufe des Jahres betrug 9.21. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 37.21 und der Spanne 9.21 - 73.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CONL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CONL statt?
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.66 und 49.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.66
- Eröffnung
- 35.75
- Bid
- 37.21
- Ask
- 37.51
- Tief
- 35.75
- Hoch
- 37.54
- Volumen
- 5.522 K
- Tagesänderung
- 1.50%
- Monatsänderung
- 22.64%
- 6-Monatsänderung
- 166.55%
- Jahresänderung
- 49.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8