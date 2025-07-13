- Panoramica
CONL: GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
Il tasso di cambio CONL ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.75 e ad un massimo di 37.54.
Segui le dinamiche di GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CONL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CONL oggi?
Oggi le azioni GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF sono prezzate a 36.62. Viene scambiato all'interno di -0.11%, la chiusura di ieri è stata 36.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 3691. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CONL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF pagano dividendi?
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF è attualmente valutato a 36.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 46.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CONL.
Come acquistare azioni CONL?
Puoi acquistare azioni GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF al prezzo attuale di 36.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.62 o 36.92, mentre 3691 e 2.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CONL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CONL?
Investire in GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF implica considerare l'intervallo annuale 9.21 - 73.74 e il prezzo attuale 36.62. Molti confrontano 20.70% e 162.32% prima di effettuare ordini su 36.62 o 36.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CONL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?
Il prezzo massimo di GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF nell'ultimo anno è stato 73.74. All'interno di 9.21 - 73.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?
Il prezzo più basso di GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) nel corso dell'anno è stato 9.21. Confrontandolo con gli attuali 36.62 e 9.21 - 73.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CONL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CONL?
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.66 e 46.95%.
- Chiusura Precedente
- 36.66
- Apertura
- 35.75
- Bid
- 36.62
- Ask
- 36.92
- Minimo
- 35.75
- Massimo
- 37.54
- Volume
- 3.691 K
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 20.70%
- Variazione Semestrale
- 162.32%
- Variazione Annuale
- 46.95%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8