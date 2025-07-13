КотировкиРазделы
CONL: GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

36.62 USD 0.04 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CONL за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.75, а максимальная — 37.54.

Следите за динамикой GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CONL сегодня?

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) сегодня оценивается на уровне 36.62. Инструмент торгуется в пределах -0.11%, вчерашнее закрытие составило 36.66, а торговый объем достиг 3691. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CONL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF в настоящее время оценивается в 36.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.95% и USD. Отслеживайте движения CONL на графике в реальном времени.

Как купить акции CONL?

Вы можете купить акции GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) по текущей цене 36.62. Ордера обычно размещаются около 36.62 или 36.92, тогда как 3691 и 2.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CONL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CONL?

Инвестирование в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF предполагает учет годового диапазона 9.21 - 73.74 и текущей цены 36.62. Многие сравнивают 20.70% и 162.32% перед размещением ордеров на 36.62 или 36.92. Изучайте ежедневные изменения цены CONL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?

Самая высокая цена GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) за последний год составила 73.74. Акции заметно колебались в пределах 9.21 - 73.74, сравнение с 36.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF?

Самая низкая цена GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) за год составила 9.21. Сравнение с текущими 36.62 и 9.21 - 73.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CONL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CONL?

В прошлом GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.66 и 46.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.75 37.54
Годовой диапазон
9.21 73.74
Предыдущее закрытие
36.66
Open
35.75
Bid
36.62
Ask
36.92
Low
35.75
High
37.54
Объем
3.691 K
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
20.70%
6-месячное изменение
162.32%
Годовое изменение
46.95%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8