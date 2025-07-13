CONL: GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
今日CONL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点35.75和高点37.54进行交易。
关注GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CONL新闻
常见问题解答
CONL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF股票今天的定价为36.62。它在-0.11%范围内交易，昨天的收盘价为36.66，交易量达到3691。CONL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF目前的价值为36.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.95%和USD。实时查看图表以跟踪CONL走势。
如何购买CONL股票？
您可以以36.62的当前价格购买GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF股票。订单通常设置在36.62或36.92附近，而3691和2.43%显示市场活动。立即关注CONL的实时图表更新。
如何投资CONL股票？
投资GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF需要考虑年度范围9.21 - 73.74和当前价格36.62。许多人在以36.62或36.92下订单之前，会比较20.70%和。实时查看CONL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF的最高价格是73.74。在9.21 - 73.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF（CONL）的最低价格为9.21。将其与当前的36.62和9.21 - 73.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CONL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CONL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.66和46.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.66
- 开盘价
- 35.75
- 卖价
- 36.62
- 买价
- 36.92
- 最低价
- 35.75
- 最高价
- 37.54
- 交易量
- 3.691 K
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 20.70%
- 6个月变化
- 162.32%
- 年变化
- 46.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8