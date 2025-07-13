报价部分
货币 / CONL
CONL: GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

36.62 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CONL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点35.75和高点37.54进行交易。

关注GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CONL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF股票今天的定价为36.62。它在-0.11%范围内交易，昨天的收盘价为36.66，交易量达到3691。CONL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF目前的价值为36.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.95%和USD。实时查看图表以跟踪CONL走势。

如何购买CONL股票？

您可以以36.62的当前价格购买GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF股票。订单通常设置在36.62或36.92附近，而3691和2.43%显示市场活动。立即关注CONL的实时图表更新。

如何投资CONL股票？

投资GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF需要考虑年度范围9.21 - 73.74和当前价格36.62。许多人在以36.62或36.92下订单之前，会比较20.70%和。实时查看CONL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF的最高价格是73.74。在9.21 - 73.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF（CONL）的最低价格为9.21。将其与当前的36.62和9.21 - 73.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CONL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CONL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.66和46.95%中可见。

日范围
35.75 37.54
年范围
9.21 73.74
前一天收盘价
36.66
开盘价
35.75
卖价
36.62
买价
36.92
最低价
35.75
最高价
37.54
交易量
3.691 K
日变化
-0.11%
月变化
20.70%
6个月变化
162.32%
年变化
46.95%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8