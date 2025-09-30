- Visão do mercado
COLAR: Columbus Acquisition Corp
A taxa do COLAR para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1209 e o mais alto foi 0.1885.
Veja a dinâmica do par de moedas Columbus Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COLAR hoje?
Hoje Columbus Acquisition Corp (COLAR) está avaliado em 0.1884. O instrumento é negociado dentro de -0.74%, o fechamento de ontem foi 0.1898, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COLAR em tempo real.
As ações de Columbus Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Columbus Acquisition Corp está avaliado em 0.1884. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.67% e USD. Monitore os movimentos de COLAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COLAR?
Você pode comprar ações de Columbus Acquisition Corp (COLAR) pelo preço atual 0.1884. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1884 ou 0.1914, enquanto 22 e 44.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COLAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COLAR?
Investir em Columbus Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 0.1100 - 0.3350 e o preço atual 0.1884. Muitos comparam 10.82% e 17.68% antes de enviar ordens em 0.1884 ou 0.1914. Estude as mudanças diárias de preço de COLAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Columbus Acquisition Corp?
O maior preço de Columbus Acquisition Corp (COLAR) no último ano foi 0.3350. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1100 - 0.3350, e a comparação com 0.1898 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Columbus Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Columbus Acquisition Corp?
O menor preço de Columbus Acquisition Corp (COLAR) no ano foi 0.1100. A comparação com o preço atual 0.1884 e 0.1100 - 0.3350 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COLAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COLAR?
No passado Columbus Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1898 e 4.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1898
- Open
- 0.1300
- Bid
- 0.1884
- Ask
- 0.1914
- Low
- 0.1209
- High
- 0.1885
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- 10.82%
- Mudança de 6 meses
- 17.68%
- Mudança anual
- 4.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4