COLAR: Columbus Acquisition Corp
Le taux de change de COLAR a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1209 et à un maximum de 0.1885.
Suivez la dynamique Columbus Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action COLAR aujourd'hui ?
L'action Columbus Acquisition Corp est cotée à 0.1884 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.74%, a clôturé hier à 0.1898 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de COLAR présente ces mises à jour.
L'action Columbus Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Columbus Acquisition Corp est actuellement valorisé à 0.1884. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COLAR.
Comment acheter des actions COLAR ?
Vous pouvez acheter des actions Columbus Acquisition Corp au cours actuel de 0.1884. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1884 ou de 0.1914, le 22 et le 44.92% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COLAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action COLAR ?
Investir dans Columbus Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1100 - 0.3350 et le prix actuel 0.1884. Beaucoup comparent 10.82% et 17.68% avant de passer des ordres à 0.1884 ou 0.1914. Consultez le graphique du cours de COLAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Columbus Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Columbus Acquisition Corp l'année dernière était 0.3350. Au cours de 0.1100 - 0.3350, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1898 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Columbus Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Columbus Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Columbus Acquisition Corp (COLAR) sur l'année a été 0.1100. Sa comparaison avec 0.1884 et 0.1100 - 0.3350 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COLAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action COLAR a-t-elle été divisée ?
Columbus Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1898 et 4.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1898
- Ouverture
- 0.1300
- Bid
- 0.1884
- Ask
- 0.1914
- Plus Bas
- 0.1209
- Plus Haut
- 0.1885
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- 10.82%
- Changement à 6 Mois
- 17.68%
- Changement Annuel
- 4.67%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4