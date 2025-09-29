КотировкиРазделы
Валюты / COLAR
COLAR: Columbus Acquisition Corp

0.1884 USD 0.0014 (0.74%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COLAR за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1209, а максимальная — 0.1885.

Следите за динамикой Columbus Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COLAR сегодня?

Columbus Acquisition Corp (COLAR) сегодня оценивается на уровне 0.1884. Инструмент торгуется в пределах -0.74%, вчерашнее закрытие составило 0.1898, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COLAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbus Acquisition Corp?

Columbus Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 0.1884. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.67% и USD. Отслеживайте движения COLAR на графике в реальном времени.

Как купить акции COLAR?

Вы можете купить акции Columbus Acquisition Corp (COLAR) по текущей цене 0.1884. Ордера обычно размещаются около 0.1884 или 0.1914, тогда как 22 и 44.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COLAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COLAR?

Инвестирование в Columbus Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 0.1100 - 0.3350 и текущей цены 0.1884. Многие сравнивают 10.82% и 17.68% перед размещением ордеров на 0.1884 или 0.1914. Изучайте ежедневные изменения цены COLAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbus Acquisition Corp?

Самая высокая цена Columbus Acquisition Corp (COLAR) за последний год составила 0.3350. Акции заметно колебались в пределах 0.1100 - 0.3350, сравнение с 0.1898 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbus Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbus Acquisition Corp?

Самая низкая цена Columbus Acquisition Corp (COLAR) за год составила 0.1100. Сравнение с текущими 0.1884 и 0.1100 - 0.3350 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COLAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COLAR?

В прошлом Columbus Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1898 и 4.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1209 0.1885
Годовой диапазон
0.1100 0.3350
Предыдущее закрытие
0.1898
Open
0.1300
Bid
0.1884
Ask
0.1914
Low
0.1209
High
0.1885
Объем
22
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
10.82%
6-месячное изменение
17.68%
Годовое изменение
4.67%
