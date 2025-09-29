- Обзор рынка
COLAR: Columbus Acquisition Corp
Курс COLAR за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1209, а максимальная — 0.1885.
Следите за динамикой Columbus Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COLAR сегодня?
Columbus Acquisition Corp (COLAR) сегодня оценивается на уровне 0.1884. Инструмент торгуется в пределах -0.74%, вчерашнее закрытие составило 0.1898, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COLAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbus Acquisition Corp?
Columbus Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 0.1884. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.67% и USD. Отслеживайте движения COLAR на графике в реальном времени.
Как купить акции COLAR?
Вы можете купить акции Columbus Acquisition Corp (COLAR) по текущей цене 0.1884. Ордера обычно размещаются около 0.1884 или 0.1914, тогда как 22 и 44.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COLAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COLAR?
Инвестирование в Columbus Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 0.1100 - 0.3350 и текущей цены 0.1884. Многие сравнивают 10.82% и 17.68% перед размещением ордеров на 0.1884 или 0.1914. Изучайте ежедневные изменения цены COLAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbus Acquisition Corp?
Самая высокая цена Columbus Acquisition Corp (COLAR) за последний год составила 0.3350. Акции заметно колебались в пределах 0.1100 - 0.3350, сравнение с 0.1898 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbus Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbus Acquisition Corp?
Самая низкая цена Columbus Acquisition Corp (COLAR) за год составила 0.1100. Сравнение с текущими 0.1884 и 0.1100 - 0.3350 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COLAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COLAR?
В прошлом Columbus Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1898 и 4.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1898
- Open
- 0.1300
- Bid
- 0.1884
- Ask
- 0.1914
- Low
- 0.1209
- High
- 0.1885
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 10.82%
- 6-месячное изменение
- 17.68%
- Годовое изменение
- 4.67%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%