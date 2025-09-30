- Übersicht
COLAR: Columbus Acquisition Corp
Der Wechselkurs von COLAR hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1209 bis zu einem Hoch von 0.1885 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbus Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COLAR heute?
Die Aktie von Columbus Acquisition Corp (COLAR) notiert heute bei 0.1884. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1898 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von COLAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COLAR Dividenden?
Columbus Acquisition Corp wird derzeit mit 0.1884 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COLAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich COLAR-Aktien?
Sie können Aktien von Columbus Acquisition Corp (COLAR) zum aktuellen Kurs von 0.1884 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1884 oder 0.1914 platziert, während 22 und 44.92% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COLAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COLAR-Aktien?
Bei einer Investition in Columbus Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 0.1100 - 0.3350 und der aktuelle Kurs 0.1884 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.82% und 17.68%, bevor sie Orders zu 0.1884 oder 0.1914 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COLAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Columbus Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Columbus Acquisition Corp (COLAR) im vergangenen Jahr lag bei 0.3350. Innerhalb von 0.1100 - 0.3350 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1898 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Columbus Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Columbus Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Columbus Acquisition Corp (COLAR) im Laufe des Jahres betrug 0.1100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1884 und der Spanne 0.1100 - 0.3350 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COLAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COLAR statt?
Columbus Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1898 und 4.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1898
- Eröffnung
- 0.1300
- Bid
- 0.1884
- Ask
- 0.1914
- Tief
- 0.1209
- Hoch
- 0.1885
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- 10.82%
- 6-Monatsänderung
- 17.68%
- Jahresänderung
- 4.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4