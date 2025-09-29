- Panorámica
COLAR: Columbus Acquisition Corp
El tipo de cambio de COLAR de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1209, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1885.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Columbus Acquisition Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de COLAR hoy?
Columbus Acquisition Corp (COLAR) se evalúa hoy en 0.1884. El instrumento se negocia dentro de -0.74%; el cierre de ayer ha sido 0.1898 y el volumen comercial ha alcanzado 22. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios COLAR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Columbus Acquisition Corp?
Columbus Acquisition Corp se evalúa actualmente en 0.1884. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.67% y USD. Monitoree los movimientos de COLAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de COLAR?
Puede comprar acciones de Columbus Acquisition Corp (COLAR) al precio actual de 0.1884. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1884 o 0.1914, mientras que 22 y 44.92% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de COLAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de COLAR?
Invertir en Columbus Acquisition Corp implica tener en cuenta el rango anual 0.1100 - 0.3350 y el precio actual 0.1884. Muchos comparan 10.82% y 17.68% antes de colocar órdenes en 0.1884 o 0.1914. Estudie los cambios diarios de precios de COLAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Columbus Acquisition Corp?
El precio más alto de Columbus Acquisition Corp (COLAR) en el último año ha sido 0.3350. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1100 - 0.3350, una comparación con 0.1898 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Columbus Acquisition Corp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Columbus Acquisition Corp?
El precio más bajo de Columbus Acquisition Corp (COLAR) para el año ha sido 0.1100. La comparación con los actuales 0.1884 y 0.1100 - 0.3350 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de COLAR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de COLAR?
En el pasado, Columbus Acquisition Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1898 y 4.67% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1898
- Open
- 0.1300
- Bid
- 0.1884
- Ask
- 0.1914
- Low
- 0.1209
- High
- 0.1885
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- -0.74%
- Cambio mensual
- 10.82%
- Cambio a 6 meses
- 17.68%
- Cambio anual
- 4.67%
- Act.
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
- Pronós.
