COLAR: Columbus Acquisition Corp
Il tasso di cambio COLAR ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1209 e ad un massimo di 0.1885.
Segui le dinamiche di Columbus Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COLAR oggi?
Oggi le azioni Columbus Acquisition Corp sono prezzate a 0.1884. Viene scambiato all'interno di -0.74%, la chiusura di ieri è stata 0.1898 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COLAR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Columbus Acquisition Corp pagano dividendi?
Columbus Acquisition Corp è attualmente valutato a 0.1884. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COLAR.
Come acquistare azioni COLAR?
Puoi acquistare azioni Columbus Acquisition Corp al prezzo attuale di 0.1884. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1884 o 0.1914, mentre 22 e 44.92% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COLAR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COLAR?
Investire in Columbus Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 0.1100 - 0.3350 e il prezzo attuale 0.1884. Molti confrontano 10.82% e 17.68% prima di effettuare ordini su 0.1884 o 0.1914. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COLAR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Columbus Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Columbus Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 0.3350. All'interno di 0.1100 - 0.3350, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1898 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Columbus Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Columbus Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Columbus Acquisition Corp (COLAR) nel corso dell'anno è stato 0.1100. Confrontandolo con gli attuali 0.1884 e 0.1100 - 0.3350 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COLAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COLAR?
Columbus Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1898 e 4.67%.
- Chiusura Precedente
- 0.1898
- Apertura
- 0.1300
- Bid
- 0.1884
- Ask
- 0.1914
- Minimo
- 0.1209
- Massimo
- 0.1885
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- 10.82%
- Variazione Semestrale
- 17.68%
- Variazione Annuale
- 4.67%
