COLAR: Columbus Acquisition Corp
今日COLAR汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点0.1209和高点0.1885进行交易。
关注Columbus Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
COLAR股票今天的价格是多少？
Columbus Acquisition Corp股票今天的定价为0.1884。它在-0.74%范围内交易，昨天的收盘价为0.1898，交易量达到22。COLAR的实时价格图表显示了这些更新。
Columbus Acquisition Corp股票是否支付股息？
Columbus Acquisition Corp目前的价值为0.1884。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.67%和USD。实时查看图表以跟踪COLAR走势。
如何购买COLAR股票？
您可以以0.1884的当前价格购买Columbus Acquisition Corp股票。订单通常设置在0.1884或0.1914附近，而22和44.92%显示市场活动。立即关注COLAR的实时图表更新。
如何投资COLAR股票？
投资Columbus Acquisition Corp需要考虑年度范围0.1100 - 0.3350和当前价格0.1884。许多人在以0.1884或0.1914下订单之前，会比较10.82%和。实时查看COLAR价格图表，了解每日变化。
Columbus Acquisition Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbus Acquisition Corp的最高价格是0.3350。在0.1100 - 0.3350内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbus Acquisition Corp的绩效。
Columbus Acquisition Corp股票的最低价格是多少？
Columbus Acquisition Corp（COLAR）的最低价格为0.1100。将其与当前的0.1884和0.1100 - 0.3350进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COLAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COLAR股票是什么时候拆分的？
Columbus Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1898和4.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1898
- 开盘价
- 0.1300
- 卖价
- 0.1884
- 买价
- 0.1914
- 最低价
- 0.1209
- 最高价
- 0.1885
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.74%
- 月变化
- 10.82%
- 6个月变化
- 17.68%
- 年变化
- 4.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值