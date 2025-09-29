报价部分
货币 / COLAR
回到股票

COLAR: Columbus Acquisition Corp

0.1884 USD 0.0014 (0.74%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COLAR汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点0.1209和高点0.1885进行交易。

关注Columbus Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

COLAR股票今天的价格是多少？

Columbus Acquisition Corp股票今天的定价为0.1884。它在-0.74%范围内交易，昨天的收盘价为0.1898，交易量达到22。COLAR的实时价格图表显示了这些更新。

Columbus Acquisition Corp股票是否支付股息？

Columbus Acquisition Corp目前的价值为0.1884。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.67%和USD。实时查看图表以跟踪COLAR走势。

如何购买COLAR股票？

您可以以0.1884的当前价格购买Columbus Acquisition Corp股票。订单通常设置在0.1884或0.1914附近，而22和44.92%显示市场活动。立即关注COLAR的实时图表更新。

如何投资COLAR股票？

投资Columbus Acquisition Corp需要考虑年度范围0.1100 - 0.3350和当前价格0.1884。许多人在以0.1884或0.1914下订单之前，会比较10.82%和。实时查看COLAR价格图表，了解每日变化。

Columbus Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbus Acquisition Corp的最高价格是0.3350。在0.1100 - 0.3350内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbus Acquisition Corp的绩效。

Columbus Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Columbus Acquisition Corp（COLAR）的最低价格为0.1100。将其与当前的0.1884和0.1100 - 0.3350进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COLAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COLAR股票是什么时候拆分的？

Columbus Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1898和4.67%中可见。

日范围
0.1209 0.1885
年范围
0.1100 0.3350
前一天收盘价
0.1898
开盘价
0.1300
卖价
0.1884
买价
0.1914
最低价
0.1209
最高价
0.1885
交易量
22
日变化
-0.74%
月变化
10.82%
6个月变化
17.68%
年变化
4.67%
