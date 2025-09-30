クォートセクション
通貨 / COLAR
COLAR: Columbus Acquisition Corp

0.1884 USD 0.0014 (0.74%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COLARの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1209の安値と0.1885の高値で取引されました。

Columbus Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

COLAR株の現在の価格は？

Columbus Acquisition Corpの株価は本日0.1884です。-0.74%内で取引され、前日の終値は0.1898、取引量は22に達しました。COLARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Columbus Acquisition Corpの株は配当を出しますか？

Columbus Acquisition Corpの現在の価格は0.1884です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.67%やUSDにも注目します。COLARの動きはライブチャートで確認できます。

COLAR株を買う方法は？

Columbus Acquisition Corpの株は現在0.1884で購入可能です。注文は通常0.1884または0.1914付近で行われ、22や44.92%が市場の動きを示します。COLARの最新情報はライブチャートで確認できます。

COLAR株に投資する方法は？

Columbus Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅0.1100 - 0.3350と現在の0.1884を考慮します。注文は多くの場合0.1884や0.1914で行われる前に、10.82%や17.68%と比較されます。COLARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Columbus Acquisition Corpの株の最高値は？

Columbus Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.3350でした。0.1100 - 0.3350内で株価は大きく変動し、0.1898と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Columbus Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Columbus Acquisition Corpの株の最低値は？

Columbus Acquisition Corp(COLAR)の年間最安値は0.1100でした。現在の0.1884や0.1100 - 0.3350と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COLARの動きはライブチャートで確認できます。

COLARの株式分割はいつ行われましたか？

Columbus Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1898、4.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1209 0.1885
1年のレンジ
0.1100 0.3350
以前の終値
0.1898
始値
0.1300
買値
0.1884
買値
0.1914
安値
0.1209
高値
0.1885
出来高
22
1日の変化
-0.74%
1ヶ月の変化
10.82%
6ヶ月の変化
17.68%
1年の変化
4.67%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4