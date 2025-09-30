- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
COLAR: Columbus Acquisition Corp
COLARの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1209の安値と0.1885の高値で取引されました。
Columbus Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
COLAR株の現在の価格は？
Columbus Acquisition Corpの株価は本日0.1884です。-0.74%内で取引され、前日の終値は0.1898、取引量は22に達しました。COLARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Columbus Acquisition Corpの株は配当を出しますか？
Columbus Acquisition Corpの現在の価格は0.1884です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.67%やUSDにも注目します。COLARの動きはライブチャートで確認できます。
COLAR株を買う方法は？
Columbus Acquisition Corpの株は現在0.1884で購入可能です。注文は通常0.1884または0.1914付近で行われ、22や44.92%が市場の動きを示します。COLARの最新情報はライブチャートで確認できます。
COLAR株に投資する方法は？
Columbus Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅0.1100 - 0.3350と現在の0.1884を考慮します。注文は多くの場合0.1884や0.1914で行われる前に、10.82%や17.68%と比較されます。COLARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Columbus Acquisition Corpの株の最高値は？
Columbus Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.3350でした。0.1100 - 0.3350内で株価は大きく変動し、0.1898と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Columbus Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Columbus Acquisition Corpの株の最低値は？
Columbus Acquisition Corp(COLAR)の年間最安値は0.1100でした。現在の0.1884や0.1100 - 0.3350と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COLARの動きはライブチャートで確認できます。
COLARの株式分割はいつ行われましたか？
Columbus Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1898、4.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1898
- 始値
- 0.1300
- 買値
- 0.1884
- 買値
- 0.1914
- 安値
- 0.1209
- 高値
- 0.1885
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -0.74%
- 1ヶ月の変化
- 10.82%
- 6ヶ月の変化
- 17.68%
- 1年の変化
- 4.67%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4