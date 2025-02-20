- Visão do mercado
CLSE: Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E
A taxa do CLSE para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.87 e o mais alto foi 26.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CLSE hoje?
Hoje Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E (CLSE) está avaliado em 25.91. O instrumento é negociado dentro de -0.23%, o fechamento de ontem foi 25.97, e o volume de negociação atingiu 39. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLSE em tempo real.
As ações de Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E pagam dividendos?
Atualmente Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E está avaliado em 25.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.24% e USD. Monitore os movimentos de CLSE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CLSE?
Você pode comprar ações de Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E (CLSE) pelo preço atual 25.91. Ordens geralmente são executadas perto de 25.91 ou 26.21, enquanto 39 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLSE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CLSE?
Investir em Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E envolve considerar a faixa anual 19.59 - 27.34 e o preço atual 25.91. Muitos comparam 7.20% e 20.01% antes de enviar ordens em 25.91 ou 26.21. Estude as mudanças diárias de preço de CLSE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Convergence Long/Short Equity ETF?
O maior preço de Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) no último ano foi 27.34. As ações oscilaram bastante dentro de 19.59 - 27.34, e a comparação com 25.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Convergence Long/Short Equity ETF?
O menor preço de Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) no ano foi 19.59. A comparação com o preço atual 25.91 e 19.59 - 27.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLSE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLSE?
No passado Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.97 e 17.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.97
- Open
- 25.95
- Bid
- 25.91
- Ask
- 26.21
- Low
- 25.87
- High
- 26.04
- Volume
- 39
- Mudança diária
- -0.23%
- Mudança mensal
- 7.20%
- Mudança de 6 meses
- 20.01%
- Mudança anual
- 17.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8