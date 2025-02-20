クォートセクション
通貨 / CLSE
CLSE: Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E

25.91 USD 0.06 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLSEの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり25.87の安値と26.04の高値で取引されました。

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CLSE株の現在の価格は？

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eの株価は本日25.91です。-0.23%内で取引され、前日の終値は25.97、取引量は39に達しました。CLSEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eの株は配当を出しますか？

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eの現在の価格は25.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.24%やUSDにも注目します。CLSEの動きはライブチャートで確認できます。

CLSE株を買う方法は？

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eの株は現在25.91で購入可能です。注文は通常25.91または26.21付近で行われ、39や-0.15%が市場の動きを示します。CLSEの最新情報はライブチャートで確認できます。

CLSE株に投資する方法は？

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eへの投資では、年間の値幅19.59 - 27.34と現在の25.91を考慮します。注文は多くの場合25.91や26.21で行われる前に、7.20%や20.01%と比較されます。CLSEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Convergence Long/Short Equity ETFの株の最高値は？

Convergence Long/Short Equity ETFの過去1年の最高値は27.34でした。19.59 - 27.34内で株価は大きく変動し、25.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Convergence Long/Short Equity ETFの株の最低値は？

Convergence Long/Short Equity ETF(CLSE)の年間最安値は19.59でした。現在の25.91や19.59 - 27.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLSEの動きはライブチャートで確認できます。

CLSEの株式分割はいつ行われましたか？

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.97、17.24%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.87 26.04
1年のレンジ
19.59 27.34
以前の終値
25.97
始値
25.95
買値
25.91
買値
26.21
安値
25.87
高値
26.04
出来高
39
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
7.20%
6ヶ月の変化
20.01%
1年の変化
17.24%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8