- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CLSE: Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E
CLSEの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり25.87の安値と26.04の高値で取引されました。
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLSE News
よくあるご質問
CLSE株の現在の価格は？
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eの株価は本日25.91です。-0.23%内で取引され、前日の終値は25.97、取引量は39に達しました。CLSEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eの株は配当を出しますか？
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eの現在の価格は25.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.24%やUSDにも注目します。CLSEの動きはライブチャートで確認できます。
CLSE株を買う方法は？
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eの株は現在25.91で購入可能です。注文は通常25.91または26.21付近で行われ、39や-0.15%が市場の動きを示します。CLSEの最新情報はライブチャートで確認できます。
CLSE株に投資する方法は？
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eへの投資では、年間の値幅19.59 - 27.34と現在の25.91を考慮します。注文は多くの場合25.91や26.21で行われる前に、7.20%や20.01%と比較されます。CLSEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Convergence Long/Short Equity ETFの株の最高値は？
Convergence Long/Short Equity ETFの過去1年の最高値は27.34でした。19.59 - 27.34内で株価は大きく変動し、25.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Convergence Long/Short Equity ETFの株の最低値は？
Convergence Long/Short Equity ETF(CLSE)の年間最安値は19.59でした。現在の25.91や19.59 - 27.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLSEの動きはライブチャートで確認できます。
CLSEの株式分割はいつ行われましたか？
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity Eは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.97、17.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.97
- 始値
- 25.95
- 買値
- 25.91
- 買値
- 26.21
- 安値
- 25.87
- 高値
- 26.04
- 出来高
- 39
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- 7.20%
- 6ヶ月の変化
- 20.01%
- 1年の変化
- 17.24%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8