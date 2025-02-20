КотировкиРазделы
CLSE: Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E

25.95 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLSE за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.93, а максимальная — 26.04.

Следите за динамикой Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLSE сегодня?

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E (CLSE) сегодня оценивается на уровне 25.95. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.97, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLSE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E?

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E в настоящее время оценивается в 25.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.42% и USD. Отслеживайте движения CLSE на графике в реальном времени.

Как купить акции CLSE?

Вы можете купить акции Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E (CLSE) по текущей цене 25.95. Ордера обычно размещаются около 25.95 или 26.25, тогда как 30 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLSE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLSE?

Инвестирование в Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E предполагает учет годового диапазона 19.59 - 27.34 и текущей цены 25.95. Многие сравнивают 7.36% и 20.19% перед размещением ордеров на 25.95 или 26.25. Изучайте ежедневные изменения цены CLSE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Convergence Long/Short Equity ETF?

Самая высокая цена Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) за последний год составила 27.34. Акции заметно колебались в пределах 19.59 - 27.34, сравнение с 25.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Convergence Long/Short Equity ETF?

Самая низкая цена Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) за год составила 19.59. Сравнение с текущими 25.95 и 19.59 - 27.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLSE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLSE?

В прошлом Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.97 и 17.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.93 26.04
Годовой диапазон
19.59 27.34
Предыдущее закрытие
25.97
Open
25.95
Bid
25.95
Ask
26.25
Low
25.93
High
26.04
Объем
30
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
7.36%
6-месячное изменение
20.19%
Годовое изменение
17.42%
