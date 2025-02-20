- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLSE: Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E
Курс CLSE за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.93, а максимальная — 26.04.
Следите за динамикой Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CLSE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLSE сегодня?
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E (CLSE) сегодня оценивается на уровне 25.95. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.97, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLSE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E?
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E в настоящее время оценивается в 25.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.42% и USD. Отслеживайте движения CLSE на графике в реальном времени.
Как купить акции CLSE?
Вы можете купить акции Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E (CLSE) по текущей цене 25.95. Ордера обычно размещаются около 25.95 или 26.25, тогда как 30 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLSE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLSE?
Инвестирование в Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E предполагает учет годового диапазона 19.59 - 27.34 и текущей цены 25.95. Многие сравнивают 7.36% и 20.19% перед размещением ордеров на 25.95 или 26.25. Изучайте ежедневные изменения цены CLSE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Convergence Long/Short Equity ETF?
Самая высокая цена Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) за последний год составила 27.34. Акции заметно колебались в пределах 19.59 - 27.34, сравнение с 25.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Convergence Long/Short Equity ETF?
Самая низкая цена Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) за год составила 19.59. Сравнение с текущими 25.95 и 19.59 - 27.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLSE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLSE?
В прошлом Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.97 и 17.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.97
- Open
- 25.95
- Bid
- 25.95
- Ask
- 26.25
- Low
- 25.93
- High
- 26.04
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 7.36%
- 6-месячное изменение
- 20.19%
- Годовое изменение
- 17.42%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8