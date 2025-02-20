报价部分
货币 / CLSE
回到股票

CLSE: Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E

25.95 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CLSE汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.93和高点26.04进行交易。

关注Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLSE新闻

常见问题解答

CLSE股票今天的价格是多少？

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E股票今天的定价为25.95。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.97，交易量达到30。CLSE的实时价格图表显示了这些更新。

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E股票是否支付股息？

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E目前的价值为25.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.42%和USD。实时查看图表以跟踪CLSE走势。

如何购买CLSE股票？

您可以以25.95的当前价格购买Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E股票。订单通常设置在25.95或26.25附近，而30和0.00%显示市场活动。立即关注CLSE的实时图表更新。

如何投资CLSE股票？

投资Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E需要考虑年度范围19.59 - 27.34和当前价格25.95。许多人在以25.95或26.25下订单之前，会比较7.36%和。实时查看CLSE价格图表，了解每日变化。

Convergence Long/Short Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Convergence Long/Short Equity ETF的最高价格是27.34。在19.59 - 27.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E的绩效。

Convergence Long/Short Equity ETF股票的最低价格是多少？

Convergence Long/Short Equity ETF（CLSE）的最低价格为19.59。将其与当前的25.95和19.59 - 27.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLSE股票是什么时候拆分的？

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.97和17.42%中可见。

日范围
25.93 26.04
年范围
19.59 27.34
前一天收盘价
25.97
开盘价
25.95
卖价
25.95
买价
26.25
最低价
25.93
最高价
26.04
交易量
30
日变化
-0.08%
月变化
7.36%
6个月变化
20.19%
年变化
17.42%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8