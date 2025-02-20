CLSE: Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E
今日CLSE汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.93和高点26.04进行交易。
关注Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CLSE股票今天的价格是多少？
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E股票今天的定价为25.95。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.97，交易量达到30。CLSE的实时价格图表显示了这些更新。
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E股票是否支付股息？
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E目前的价值为25.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.42%和USD。实时查看图表以跟踪CLSE走势。
如何购买CLSE股票？
您可以以25.95的当前价格购买Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E股票。订单通常设置在25.95或26.25附近，而30和0.00%显示市场活动。立即关注CLSE的实时图表更新。
如何投资CLSE股票？
投资Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E需要考虑年度范围19.59 - 27.34和当前价格25.95。许多人在以25.95或26.25下订单之前，会比较7.36%和。实时查看CLSE价格图表，了解每日变化。
Convergence Long/Short Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Convergence Long/Short Equity ETF的最高价格是27.34。在19.59 - 27.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E的绩效。
Convergence Long/Short Equity ETF股票的最低价格是多少？
Convergence Long/Short Equity ETF（CLSE）的最低价格为19.59。将其与当前的25.95和19.59 - 27.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CLSE股票是什么时候拆分的？
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.97和17.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.97
- 开盘价
- 25.95
- 卖价
- 25.95
- 买价
- 26.25
- 最低价
- 25.93
- 最高价
- 26.04
- 交易量
- 30
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 7.36%
- 6个月变化
- 20.19%
- 年变化
- 17.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8