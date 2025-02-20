CLSE股票今天的价格是多少？ Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E股票今天的定价为25.95。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.97，交易量达到30。CLSE的实时价格图表显示了这些更新。

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E股票是否支付股息？ Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E目前的价值为25.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.42%和USD。实时查看图表以跟踪CLSE走势。

如何购买CLSE股票？ 您可以以25.95的当前价格购买Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E股票。订单通常设置在25.95或26.25附近，而30和0.00%显示市场活动。立即关注CLSE的实时图表更新。

如何投资CLSE股票？ 投资Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E需要考虑年度范围19.59 - 27.34和当前价格25.95。许多人在以25.95或26.25下订单之前，会比较7.36%和。实时查看CLSE价格图表，了解每日变化。

Convergence Long/Short Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Convergence Long/Short Equity ETF的最高价格是27.34。在19.59 - 27.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E的绩效。

Convergence Long/Short Equity ETF股票的最低价格是多少？ Convergence Long/Short Equity ETF（CLSE）的最低价格为19.59。将其与当前的25.95和19.59 - 27.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。