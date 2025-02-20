QuotazioniSezioni
Valute / CLSE
Tornare a Azioni

CLSE: Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E

25.95 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLSE ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.93 e ad un massimo di 26.04.

Segui le dinamiche di Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLSE News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CLSE oggi?

Oggi le azioni Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E sono prezzate a 25.95. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 25.97 e il volume degli scambi ha raggiunto 30. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLSE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E pagano dividendi?

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E è attualmente valutato a 25.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLSE.

Come acquistare azioni CLSE?

Puoi acquistare azioni Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E al prezzo attuale di 25.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.95 o 26.25, mentre 30 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLSE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CLSE?

Investire in Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E implica considerare l'intervallo annuale 19.59 - 27.34 e il prezzo attuale 25.95. Molti confrontano 7.36% e 20.19% prima di effettuare ordini su 25.95 o 26.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLSE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Convergence Long/Short Equity ETF?

Il prezzo massimo di Convergence Long/Short Equity ETF nell'ultimo anno è stato 27.34. All'interno di 19.59 - 27.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.97 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Convergence Long/Short Equity ETF?

Il prezzo più basso di Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) nel corso dell'anno è stato 19.59. Confrontandolo con gli attuali 25.95 e 19.59 - 27.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLSE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLSE?

Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.97 e 17.42%.

Intervallo Giornaliero
25.93 26.04
Intervallo Annuale
19.59 27.34
Chiusura Precedente
25.97
Apertura
25.95
Bid
25.95
Ask
26.25
Minimo
25.93
Massimo
26.04
Volume
30
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
7.36%
Variazione Semestrale
20.19%
Variazione Annuale
17.42%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8