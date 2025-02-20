- Übersicht
CLSE: Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E
Der Wechselkurs von CLSE hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.87 bis zu einem Hoch von 26.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CLSE heute?
Die Aktie von Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E (CLSE) notiert heute bei 25.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.97 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von CLSE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CLSE Dividenden?
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E wird derzeit mit 25.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CLSE zu verfolgen.
Wie kaufe ich CLSE-Aktien?
Sie können Aktien von Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E (CLSE) zum aktuellen Kurs von 25.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.99 oder 26.29 platziert, während 67 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CLSE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CLSE-Aktien?
Bei einer Investition in Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E müssen die jährliche Spanne 19.59 - 27.34 und der aktuelle Kurs 25.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.53% und 20.38%, bevor sie Orders zu 25.99 oder 26.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CLSE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Convergence Long/Short Equity ETF?
Der höchste Kurs von Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) im vergangenen Jahr lag bei 27.34. Innerhalb von 19.59 - 27.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Convergence Long/Short Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) im Laufe des Jahres betrug 19.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.99 und der Spanne 19.59 - 27.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CLSE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CLSE statt?
Trust for Professional Managers Convergence Long/Short Equity E hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.97 und 17.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.97
- Eröffnung
- 25.95
- Bid
- 25.99
- Ask
- 26.29
- Tief
- 25.87
- Hoch
- 26.04
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 7.53%
- 6-Monatsänderung
- 20.38%
- Jahresänderung
- 17.60%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8