CLOD: Themes Cloud Computing ETF
A taxa do CLOD para hoje mudou para 1.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.12 e o mais alto foi 36.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Themes Cloud Computing ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CLOD hoje?
Hoje Themes Cloud Computing ETF (CLOD) está avaliado em 36.12. O instrumento é negociado dentro de 1.98%, o fechamento de ontem foi 35.42, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLOD em tempo real.
As ações de Themes Cloud Computing ETF pagam dividendos?
Atualmente Themes Cloud Computing ETF está avaliado em 36.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 31.06% e USD. Monitore os movimentos de CLOD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CLOD?
Você pode comprar ações de Themes Cloud Computing ETF (CLOD) pelo preço atual 36.12. Ordens geralmente são executadas perto de 36.12 ou 36.42, enquanto 3 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLOD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CLOD?
Investir em Themes Cloud Computing ETF envolve considerar a faixa anual 24.65 - 36.42 e o preço atual 36.12. Muitos comparam 3.02% e 24.72% antes de enviar ordens em 36.12 ou 36.42. Estude as mudanças diárias de preço de CLOD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Themes Cloud Computing ETF?
O maior preço de Themes Cloud Computing ETF (CLOD) no último ano foi 36.42. As ações oscilaram bastante dentro de 24.65 - 36.42, e a comparação com 35.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Themes Cloud Computing ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Themes Cloud Computing ETF?
O menor preço de Themes Cloud Computing ETF (CLOD) no ano foi 24.65. A comparação com o preço atual 36.12 e 24.65 - 36.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLOD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLOD?
No passado Themes Cloud Computing ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.42 e 31.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.42
- Open
- 36.14
- Bid
- 36.12
- Ask
- 36.42
- Low
- 36.12
- High
- 36.14
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 1.98%
- Mudança mensal
- 3.02%
- Mudança de 6 meses
- 24.72%
- Mudança anual
- 31.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8